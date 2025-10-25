Saale-Orla-Kreis Auto kracht gegen Baum – drei Insassen tot

Neustadt/Orla (dpa/th) - Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum sind in der Nähe von Neustadt/Orla (Saale-Orla-Kreis) die drei Insassen getötet worden. Das Auto war am Samstagmorgen auf einer Landstraße zwischen Linda und Neustadt/Orla aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es krachte frontal gegen den Baum. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 61 bis 70 Jahren, die in familiärer beziehungsweise freundschaftlicher Beziehung gestanden hätten.