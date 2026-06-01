S-Bahn-Streit: Alkoholisierte Teenager stoßen Kontrahenten ins Gleis

Als sie am Ostbahnhof ausstiegen, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei sollen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger einen anderen 18-Jährigen ins Gleis geschubst haben. Als dieser versuchte, wieder auf den Bahnsteig zu gelangen, sollen sie ihn gegen den Kopf getreten haben. Danach sollen sich die insgesamt vier Beteiligten gegenseitig geschlagen haben. Drei 18-jährige Zeugen seien eingeschritten und hätten den Notruf gewählt.