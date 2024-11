S-Bahn: S-Bahn-Verkehr in München an Wochenenden eingeschränkt

München (dpa/lby) - Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit schränkt die Deutsche Bahn den S-Bahn-Verkehr in der Münchner Innenstadt ein. Grund seien umfangreiche Prüfungen des neuen elektronischen Stellwerks am Ostbahnhof, teilte die Bahn in München mit. An vier Wochenenden zwischen dem 23. November und dem 22. Dezember sollen deshalb jeweils von 4.00 bis 16.00 Uhr weniger Züge durch die Stammstrecke fahren, die in einem Tunnel unter dem Stadtzentrum verläuft. Ausgenommen ist das Wochenende des Fahrplanwechsels vom 14. und 15. Dezember. Bereits geltende Einschränkungen sind davon nicht berührt.