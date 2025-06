S-Bahn in München: Betrunkener verursacht nächtliches S-Bahn-Chaos

Der Mann war den Angaben zufolge am S-Bahnhof München Hauptbahnhof in den Tunnel Richtung Karlsplatz (Stachus) gelaufen. Sofort wurde der Stammstreckenbetrieb eingestellt. Nach wenigen Metern fanden die Beamten den 53-Jährigen. Da er angab, nicht alleine in den Tunnel gelaufen zu sein, wurden beide Röhren abgesucht - ergebnislos. Die Tunnelsperrung dauerte rund zehn Minuten. Bei dem Mann wurde ein Promillewert von 3,2 festgestellt.