Gott sei Dank müssen auch Fußball-Freundschaftsspiele angemeldet werden. Denn sonst wäre jenes Spiel am Samstag, 24. Mai 2025, im Steinacher Fellbergstadion beinahe der Öffentlichkeit verborgen geblieben. Na ja, der Nachfolgeverein der einst so ruhmreichen BSG Motor Steinach hat’s mehr mit Fußballspielen als mit Werbung, Pressearbeit oder diesem Public-Relation-Gedöns. Es gibt Wichtigeres auf der Welt – das ist der Fußball. Auch wenn er ab und zu eben dann doch nur vor Mini-Zuschauer-Kulissen zelebriert wird. Am Samstag rechnet Ulli Queck, Fußball-Abteilungsleiter beim SV 08, aber mit mehr: „500 werden am Samstag erwartet“, prophezeit er.