US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt eine Reihe von Initiativen gestartet, die seinen Angaben nach zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine beitragen sollen. So rief er Kremlchef Wladimir Putin an und bot dabei auch ein bilaterales Treffen, Verhandlungen und eine Abrüstungsinitiative an. Zugleich ließen ranghohe Mitglieder seiner Administration durchblicken, dass eine Reihe von Forderungen der Ukraine - wie etwa die Perspektive eines Nato-Beitritts oder die Rückkehr zu den Landesgrenzen - unrealistisch seien.