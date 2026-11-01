Russlands Krieg Abschied von Oleschky – Ukrainer und Russen in Sicherheit

Auf dem Weg raus aus der Todeszone stechen vor allem die vielen Ruinen ins Auge. Und die über die Straße gespannten Abfangnetze für die Drohnen. In den Netzen hängen Kadaver von Vögeln, die sich im feinen Garn verfangen haben.

Vier russische Militärmaschinen flogen Kiews Missionschef Lubinez und die Geretteten nach Gomel in Belarus. Von dort ging es wieder in Bussen weiter über die Grenze in die Ukraine. Der älteste Flüchtling sei 94, der jüngste gerade ein Jahr alt, erzählt Lubinez nach der Ankunft. Auch Hunde, Katzen, ein Papagei und sogar ein Waschbär seien mit im Tross gewesen.

Leiden in Oleschky geht weiter

Die 50 Jahre alte Wera erzählte noch in Oleschky, dass sie sich am meisten auf ein Wiedersehen mit ihrem 30 Jahre alten Sohn freue, der in Polen lebe. Seit Kriegsbeginn hat sie ihn nicht mehr gesehen. Sie und ihr Mann Sascha wollen ein neues Leben in Mykolajiw anfangen. "Da gibt es auch endlich wieder Arbeit für uns", sagt der 60-Jährige.

In Oleschky aber drohen nach der bis Sonntagabend angesetzten Waffenruhe neue Kämpfe. Allgegenwärtig bleibt für die Menschen in Oleschky neben der Mangelversorgung vor allem die Gefahr, von einer Drohne getroffen zu werden oder auf eine Mine zu treten.