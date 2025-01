Russlands Angriffskrieg Wie ist die Lage in der Ukraine vor Trumps Amtsantritt?

Wie ist die Lage an der Front, gibt es Bewegung?

Die Ukraine steht an allen Frontabschnitten unter Druck. Die größten Probleme hat sie derzeit im Osten des Landes im Gebiet Donezk. Der Fall der Städte Torezk und Tschassiw Jar ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Auch die Lage in Pokrowsk, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, hat sich dramatisch zugespitzt. Es droht die Einkesselung. Südlich davon haben sich die russischen Truppen den Weg ins benachbarte Gebiet Dnipropetrowsk geebnet. Nur noch wenige Kilometer trennen sie vom Einmarsch in die Industrieregion.