Washington - Vor dem Regierungswechsel in den USA hat der scheidende US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an die Ukraine-Unterstützerländer appelliert, dem von Russland angegriffenen Land weiter zu helfen. "Wir dürfen jetzt nicht aufhören", sagte Austin. "Die Koalition zur Unterstützung der Ukraine darf nicht zögern. Sie darf nicht wanken, und sie darf nicht scheitern." Es gehe um das Überleben der Ukraine.