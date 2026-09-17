Ukraine-Krieg US-Kongress beschließt Gesetz für Russland-Sanktionen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Gesetz für Russland-Sanktionen bereits im August begrüßt, als es den Senat passierte.

Dass es nun auch das Repräsentantenhaus passiert hat, war kein Selbstläufer. Einige hochrangige Demokraten betonten in einer Stellungnahme vor ein paar Tagen zwar, dass sie für eine Unterstützung der Ukraine seien. Sie kritisierten aber, dass das nun verabschiedete Gesetz, die Zoll-Befugnisse des US-Präsidenten drastisch ausweiten würde. Gleichzeitig bemängelten sie, dass das Gesetz nicht garantiere, dass tatsächlich auch neue Sanktionen gegen Russland verhängt werden.

Wie sich Trump zuvor zu dem Gesetz äußerte

Der erste Entwurf für das Gesetz wurde bereits im Jahr 2025 eingebracht. Das Vorhaben steckte dann allerdings lange im Senat fest. Nach dem Tod Grahams, der als treibende Kraft hinter dem Gesetz galt, setzten sich seine Kollegen in der Kongresskammer für eine rasche Verabschiedung ein. Diese erfolgte dann Anfang August, wenige Wochen nach seinem Tod.

Trump wurde bereits im Juli darauf angesprochen, ob er das Paket für neue Russland-Sanktionen unterzeichnen würde, falls es den Kongress passieren sollte. Er legte sich daraufhin nicht eindeutig, deutete aber Unterstützung an. "Nun, ich weiß, dass Lindsey das unbedingt wollte", sagte der US-Präsident damals im Weißen Haus. "Das war sein Anliegen." Graham, der kurz vor seinem Tod noch in der Ukraine war und dort auch Fortschritte bei dem Sanktionspaket verkünden konnte, habe die Sanktionen mehr als alles andere gewollt und die Chancen stünden gut, dass sie umgesetzt würden.