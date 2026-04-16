Russland: Kreml reagiert auf Kritik - Bloggerin dankt unter Tränen

Die sonst für ihre Videos zu Lifestyle- und Modetrends bekannte Bloggerin dankte Peskow unter Tränen. Sie weine vor Freude, dass ihre Stimme gehört werde - und distanziere sich von Kremlkritikern. "Ich stehe an der Seite des Volkes", sagte sie mit Blick auf Interviewanfragen zahlreicher kremlkritischer Medien. Sie habe sich aus Liebe zu ihrer Heimat zu den Sorgen der Menschen geäußert und wolle, dass die Lage besser werde. Vereinnahmen lasse sich aber nicht, betonte Bonja, die nicht in Russland lebt, sondern angeblich in Monaco.