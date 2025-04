Der russische Botschafter Sergej Netschajew nimmt am Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland teil. Am Freitag vor 80 Jahren trafen sich in Torgau an der Elbe sowjetische und amerikanische Truppen. Die Politik läuft angesichts des unerwünschten Gastes heiß. An 300 Veranstaltungen würden russische Vertreter in den nächsten Tagen teilnehmen, provoziert der Botschafter.