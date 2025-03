Nach dem Auffliegen eines Mitarbeiters des Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Hirte mit russischen Geheimdienstkontakten haben oppositionelle Exil-Russen in Deutschland schockiert reagiert. Das berichtet die „Berliner Zeitung“ unter Berufung auf in Berlin lebende Putin-Gegner. Der Mann könnte dem Inlandgeheimdienst FSB sensible Informationen über die russische Exil-Community geliefert haben. „Ich werde wohl für lange, lange Zeit nicht mehr in die Heimat fahren können“, wird eine Frau zitiert. Der Tenor, so die Zeitung, sei in mehreren Gesprächen mit Exil-Russen gleich: „Wir hätten uns das niemals vorstellen können.“