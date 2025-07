Russischer Angriffskrieg: Tödlicher Drohnenangriff auf Odessa

Odessa - Bei einem Drohnenangriff in der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind in der Nacht Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Zivile Infrastruktur sei beschädigt worden, die Rettungskräfte seien dabei, die Trümmer zu beseitigen, schrieb "The Kyiv Independent" unter Berufung auf den Militärgouverneur Oleh Kiper. Auch Bürgermeister Hennadij Truchanow sprach nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine von mindestens einem Toten, nachdem eine Drohne in ein mehrstöckiges Hochhaus eingeschlagen war.