Russischer Angriffskrieg Spanien sagt Ukraine neue Hilfen von über 800 Millionen zu

Selenskyj und Sánchez betrachten Picassos "Guernica"

Ein Programmpunkt voller Symbolik war der Besuch des Museums Reina Sofía im Zentrum Madrids. Dort schauten sich Selenskyj und Sánchez gemeinsam das legendäre Antikriegs-Gemälde "Guernica" von Pablo Picasso an. Das Wandgemälde, eine Anklage gegen Krieg und Faschismus, gilt als eines der bekanntesten - wenn nicht als das bekannteste - Werk Picassos. "Gegen die Grausamkeit des Krieges. Für Gerechtigkeit und Frieden. Wir stehen an der Seite der Ukraine – immer", schrieb Sánchez dazu auf X.