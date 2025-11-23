Russischer Angriffskrieg: Rubio und Jermak wollen weiteres Pressestatement abgeben

Genf/Washington - Nach einem kurzen Statement gemeinsam mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak will US-Außenminister Marco Rubio zu einem späteren Zeitpunkt am Sonntag erneut vor die Presse treten. Sie beabsichtigten, "in wenigen Minuten, vielleicht in ein oder zwei Stunden" wiederzukommen, sagte der Amerikaner zu Beginn eines kurzen Auftritts. "Wir melden uns in Kürze mit weiteren Informationen bei Ihnen. Ich weiß, Sie haben Fragen", sagte er. Er stellte in Aussicht, am Abend Fragen von Journalisten zu beantworten.