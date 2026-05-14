Die Lage im Überblick Russland beschießt Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen

Kiew/Moskau - Wenige Tage nach einer kurzzeitigen Waffenruhe hat Russland die Ukraine mit einem der längsten Luftangriffe in mehr als vier Jahren Krieg überzogen. In der Nacht wurde erneut Luftalarm im ganzen Land ausgelöst, ukrainischen Medienberichten zufolge warnte das Militär vor anfliegenden Drohnen und ballistischen Raketen. Aus der Hauptstadt Kiew wurden kurz darauf Explosionen gemeldet, laut dem Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" wurden mehrere Gebäude beschädigt. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach demnach von einem eingestürzten Wohnhaus, in dessen Trümmern verschüttete Opfer befürchtet würden.