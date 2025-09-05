Russische Wirtschaft: Putin widerspricht Stagnationsprognose für Russland

Zuvor hatte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow gewarnt, dass die russische Wirtschaft deutlich schneller abkühle als von der Regierung erwartet. Die Wachstumsprognose von 2,5 Prozent werde in Kürze deutlich gesenkt, kündigte er an. Sein einstiger Vorgänger German Gref sprach gar von einer "technischen Stagnation", in der das Land im zweiten Quartal gesteckt habe. Die Monate Juli und August deuteten ebenfalls an, dass sich das Wachstum gegen Null bewege, sagte Gref, der inzwischen das größte Geldhaus des Landes, die Sberbank, leitet. Putin widersprach diesen Thesen ausdrücklich - und auch der Forderung nach einer schnellen Zinssenkung.