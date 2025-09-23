Russische Künstlergruppe Pussy-Riot-Aktivistin zu Urteil in Russland: "Fickt euch"

München/Moskau - Das Performance-Kollektiv Pussy Riot lässt sich von erneuten Strafurteilen in Russland wegen eines regimekritischen Musikvideos nicht beeindrucken. "Dieses Video ist unser Statement gegen den Krieg", sagte die im Exil lebende Aktivistin Diana Burkot der Deutschen Presse-Agentur. Sie stehe zu jedem einzelnen Wort. "Auch wenn ich in Russland wäre, würde ich dasselbe sagen: Fickt euch!" In ihren Aktionen prangert die Gruppe Menschenrechtsverletzungen, Unterdrückung und Polizeigewalt in Russland an und verurteilt insbesondere den Angriffskrieg auf die Ukraine.