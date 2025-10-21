Moskau - Russland hat vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Venezuela seine Solidarität mit dem südamerikanischen Land bekundet. Der venezolanischen Regierung sei Moskaus Unterstützung versichert worden "angesichts wachsender äußerer Bedrohungen und Versuchen, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen", heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums. Minister Sergej Lawrow empfing zudem den venezolanischen Botschafter Jesús Rafael Salazar Velásquez.
Russische Diplomatie Spannungen mit den USA: Venezuela erhält Zuspruch aus Moskau
dpa 21.10.2025 - 21:09 Uhr