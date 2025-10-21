Zwischen den USA und Venezuela sind die Spannungen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat mehrere Boote in der Karibik zerstören lassen, die aus Venezuela kamen. Zudem soll er Aktionen des Auslandsgeheimdienstes CIA in dem Land genehmigt haben. Russland, das seit über drei Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat zuletzt auf ein gutes Verhältnis zu Trump gesetzt, um diesen von weiterer Unterstützung Kiews abzuhalten.