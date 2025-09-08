Finnland beteiligte sich 1941 an der Seite Hitler-Deutschlands am Krieg gegen die Sowjetunion. Die Finnen sahen darin eine Fortsetzung des von der Sowjetunion 1939 vom Zaun gebrochenen Winterkriegs, in dem sich Moskau große zuvor finnische Gebiete einverleibt hatte. Der Winterkrieg 1939 nach dem Hitler-Stalin-Pakt wird bis heute in der russischen Geschichtsschreibung ebenso selten thematisiert wie die damals von Moskau vollzogene Annexion der baltischen Staaten. Medwedew schrieb in dem Zusammenhang, dass Finnland genauso wie Deutschland die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg trage.