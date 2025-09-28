Russisch-ukrainischer Krieg: Blackout in Großstadt Belgorod nach ukrainischem Angriff

Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach in einem Video bei Telegram von "bedeutsamen" Stromausfällen in der Stadt. Es gebe weiter Luftalarm, die Menschen sollten sich in Kellern in Sicherheit bringen, sagte er vor einem noch beleuchteten Gebäude. Gladkow sprach auch von zwei Verletzten. In Kliniken arbeiteten Notstromaggregate, hieß es. Auf zunächst nicht überprüfbaren Videos waren auch dunkle Straßen zu sehen, auf denen fahrende Autos die einzige Lichtquelle waren.