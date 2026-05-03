Da haben sich die Mühen der vergangenen Wochen mehr als gelohnt, um den Gästen des Ruppbergs wieder einen tollen Start in die kommende Saison zu präsentieren. Und den haben sich die Freunde des Zella-Mehliser Hausbergs bei Kaiserwetter nicht nehmen lassen. In Scharen pilgerten sie hinauf auf dieses einmalige Fleckchen Natur, das die wohl weit und breit beeindruckendsten Aussichten bietet. Nicht nur das. Wie immer hat sich das Ruppbergvereinsteam bestens auf den Ansturm vorbereitet und nicht nur das Areal ringsum wieder flott gemacht, sondern sich in gewohnter Manier erneut als perfekten Gastgeber gegeben. Sowohl kulinarisch als auch musikalisch haben sie zum 1. Mai verwöhnt und als Premiere das Trio „Fränkischer Dreiklang“ aufspielen lassen. Ein Genuss also nicht nur für Auge, Ohr und Bauch, sondern auch für die Seele.