Nicht einmal dicke Nebelschwaden, die auf dem Weg zum Borstenplatz durch die Gegend wabern oder knackige zwölf Grad können der guten Laune der 15 Teilnehmer an der Herbstrunst etwas anhaben. Forschen Schrittes, mit einem Lied auf den Lippen, kommen sie, begleitet von einer Wandergruppe der Ortsgruppe Suhl des Rennsteigvereins 1896, am traditionellen Rastplatz an, der direkt am Rennsteig liegt. Doch was sie hier während ihrer vierten Runst-Etappe erwartet, die von Oberhof nach Neustadt führt, das ist ganz anders als sonst.