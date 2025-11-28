Running Gag im Bundestag Wenn die Haushälter einen vom "Schwein" erzählen

Während der abschließenden namentlichen Abstimmung klärte Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow die Besucher auf der Parlamentstribüne über den "Running Gag" auf. An der Ernsthaftigkeit der Debatte ändere sich dadurch nichts. "Es macht fröhlich, dass es eben doch Menschen sind, die hier zusammen die Verantwortung für unser Land haben", sagte Ramelow.