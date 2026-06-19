Was vor einigen Jahren als Idee der Wanderwegewarte begann, ist nun in allen 13 Ortsteilen der Gemeinde Grabfeld sichtbar geworden: Rundwanderwege laden dazu ein, die jeweiligen Orte und ihre Umgebung auf kurzen Strecken zu erkunden. Gemeinsam mit der Kommune wurden die sogenannten „Dorfrunden“ entwickelt, die Wege beschildert und digital erfasst. Über QR-Codes auf überall an passenden Stellen aufgebauten Informationstafeln können die Strecken und weitere Informationen bequem abgerufen werden.