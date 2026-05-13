Sie haben den Schlüssel für fast vergessene Orte, die Menschen dagegen haben die Erinnerungen, diese wieder zum Leben zu erwecken. Auf den Rundgängen über das ehemalige Simson Werksgelände für das Theaterprojekt „Freiheit: Simson“ treffen Zeitzeugen auf die wissbegierigen Initiatoren. „Unserer Erfahrung nach ist es was anderes, sich nur Zuhause mit den Leuten zu unterhalten oder vor Ort. Die Eindrücke lösen oft Erinnerungen aus“, erklärt Janek Liebetruth, Initiator des Projekts.