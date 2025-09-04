Ortschronist Helmer Schneider, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Heimatgeschichte und Dauergast in den Ortsteilratssitzungen, hat sich mit Freude die Pflicht auferlegt, gelegentlich einen historischen Ortsrundgang anzubieten. Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch und der Ortsteilrat fördern und unterstützen diesen im mehrjährigen Abstand stattfindenden „Spaziergang durchs geschichtsträchtige Dorf“. Am vergangenen Samstag startete am Nachmittag der zweite Teil des Ortsrundganges kreuz und quer durchs Oberende am „Haus des Gastes“.