Die Szene ist so schön, als wäre sie bestellt: Die Stadtführung für Ministerpräsident Bodo Ramelow hat am Freitagnachmittag gerade begonnen, als am Sächsischen Hof ein Trabi Kübel um die Ecke biegt. Der Fahrer hupt und winkt dem Regierungschef aus dem offenen Wagen freundlich zu. Der reagiert jedoch kaum. Dessen Gedanken sind in diesem Moment woanders, weil ihm ein Journalist gerade eine ziemlich gemeine Frage gestellt hat: „Herr Ramelow, wird das ihr letzter Besuch als Ministerpräsident in Meiningen sein?“ – Beide wissen, dass die Antwort nicht „Ja“ sein wird. Aufgeben ist Ramelows Sache nicht. Obwohl die Umfragewerte der Linken mies sind und gerade nichts auf eine weitere Regierungszeit von „Bodo und sein Trupp“ hindeutet.