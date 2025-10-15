Dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Rundfunkgebühr nicht kippen würde, war zu erwarten. Was an der Entscheidung aufhorchen lässt, ist das enthaltene Aber: Wird die Vielfalt und Ausgewogenheit des Programms gröblich und ernsthaft verletzt, kann das den Rundfunkbeitrag durchaus verfassungswidrig werden lassen. Das jedenfalls lässt sich in der Entscheidung nicht gerade Juristen-typisch deutlich lesen.