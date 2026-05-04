Genaue Teilnehmerzahlen gibt es (noch) nicht. Denn die Organisation der Veranstaltung ist seit jeher unkompliziert gehalten, ganz im Sinne der Radler. Niemand ist verpflichtet, am offiziellen Startpunkt zu erscheinen. Dieser befand sich in diesem Jahr auf dem Friedensrasen in Ritschenhausen. Gestartet werden konnte vielmehr dort, wo es für jeden am besten passte. Auch feste Routen gibt es nicht: Länge und Schwierigkeitsgrad der Strecke wählt jeder selbst.