Bei Pfeifers in Schackendorf ist die Musik zu Hause. Darauf weist schon eine Notenzeile am Haus hin. In der Wohnstube steht ein Klavier an der einen Wand, bedeckt mit Notenheften, Metronom und einer großen Stimmgabel, an einer anderen lehnen Violinenkoffer, ein Notenschlüssel aus Holz ziert die Wand und eine kupferne Plakette. Hans Pfeifer hat sie bereits 1975 bekommen als Auszeichnung „Für hervorragende Leistungen in der Volkskunst“. Zehn Jahre ist er da gerade Chorleiter gewesen – und damals konnte noch niemand ahnen, dass er es heute immer noch sein würde. Auf den Tag genau am 1. April im Jahr 1965 wird Hans Pfeifer Chorleiter. „Das ist kein Aprilscherz“, sagt er und lacht verschmitzt. 60 Jahre lang prägt er den Chorgesang in seiner Gegend, leitet mehrere und ganz verschiedene Chöre und Ensembles in seiner Heimat. Und es ist übrigens nicht nur Hans Pfeifer, der heuer sein Jubiläum feiern darf. Im von ihm geleiteten Gemischten Chor Schackendorf singen noch fünf Leute mit, die unter seiner Leitung begonnen haben – darunter auch seine Frau.