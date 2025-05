„Das Format ist super“, ist die Suhler Tierparkleiterin Monique Latka überzeugt. Sie gehört zu den Akteuren des ersten runden Tierschutz-Tisches, der am Samstag in der Arena Schöne Aussicht in Zella-Mehlis Premiere beging. Eingeladen dazu hat Lars Luck vom Verein Menschen-Herz 4 Tiere, der 2022 gegründet wurde und seinen Sitz in Zella-Mehlis hat. Dort, wo seit vorigem Jahr auf recht ungewöhnliche Weise ein neues Tierheim entsteht, das für Hunde gedacht ist, die schwer vermittelbar sind. Ebenso sollen hier Tiere die Chance erhalten, rassetypisch gehalten zu werden. Damit hat Lars Luck mit seinen aktiven Mitstreitern nun einen Weg eingeschlagen, der mehr die regionale Tierschutzarbeit, Unterstützung und Vernetzung in den Fokus nimmt. Vorausgegangen war dem ein unkonventioneller Tierschutz über Ländergrenzen hinweg, der spontan auch in andere Länder führte. Wo Hilfe nötig war, reiste er mit einem Bautrupp oder allein an, half bei der Errichtung von Tierheimen, bei der Aufklärung.