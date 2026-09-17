In einem Seniorenheim ist naturgemäß der Altersdurchschnitt höher als anderswo. Aber den 100. Geburtstag, den erreichen auch dort nicht viele. Und vor allem nicht so rüstig und gut gelaunt wie Ursula Leni Bauer. Am Sonntag feierte die gebürtige Lauschaerin ihren runden Geburtstag im Kreise ihrer Mitbewohner in der Awo-Seniorenresidenz „Rennsteigschlösschen“ in Ernstthal. Und natürlich feierten auch mehrere Mitarbeiterinnen der Einrichtung mit. Sogar Ben, der gerade seinen Bundesfreiwilligendienst dort absolviert, war außerhalb seiner Arbeitszeit gekommen und staunte nicht schlecht über die Begeisterung, mit der die Senioren das Jubiläum begingen.