Runder Geburtstag Rückzug ins Private? Was Bodo Ramelow mit 70 davon hält

Erfurt - Lust auf eine große Feier hat Bodo Ramelow nicht: "Ich begehe den 70. im ganz kleinen Familienkreis – keine zehn Leute. Jeder von ihnen ist mir sehr wichtig." Öffentliche Huldigungen mit Stehempfang und Tischen voller Blumensträuße möchte er nicht, sagt Thüringens ehemaliger Ministerpräsident und heutige Bundestags-Vizepräsident im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Geburtstage seien ihm nicht wirklich wichtig. Doch wie geht der wohl erfolgreichste Linke mit dem Älterwerden um, wie sieht er seine Zukunft?