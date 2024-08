Herzlichen Glückwunsch Frank Winterstein! Der Vorsitzende des VfL Meiningen feiert heute seinen 60. Geburtstag und der ganze VfL Meiningen 04 gratuliert recht herzlich. Auch wenn es im Vorfeld nicht die ersten Punkte durch die Thüringenliga-Fußballer als Geschenk gab, gratuliert zum Ehrentag alle aktiven und passiven Mitglieder des Vereins, sowie die große Fangemeinde dem Vorsitzenden des größten Meininger Fußballvereins. Frank, der schon fast drei Jahrzehnte im Strafvollzug Untermaßfeld tätig ist, begann bei der BSG Lok Meiningen das Fußballspielen und ist, bis auf einen kurzen Abstecher als Trainer nach Geisa, seinem Heimatverein treu geblieben. Aktiv spielte er bei allen Seniorenmannschaften des Vereins, ehe er gemeinsam mit Fred Hohlfeld sich der Trainerlaufbahn widmete. Seit vielen Jahren ist das Ehrenamt im Vorstand des VfL sein Metier und vor zwei Jahren übernahm er das Amt des Präsidenten vom scheidenden Peter Quade. Seitdem steht er an der Spitze des Vereins und kann sich auch vorstellen, im Herbst zu einer weiteren Amtszeit gewählt zu werden. Frank Winterstein ist in zweiter Ehe verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. „Zu deinem Ehrentag wünschen wir dir alles Gute, vor allem Gesundheit und Schaffenskraft sollen dich auf deinem weiteren Lebensweg begleiten und natürlich noch viele Jahre in unserem Verein“, so Nachwuchsleiter Patrick Marr, im Namen des Vorstands des VfL Meiningen 04.