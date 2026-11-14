Biberbach (dpa/lby) - Betrunken und ohne Führerschein ist ein Mann in Schwaben gegen einen Gartenzaun und eine Hausmauer gefahren. Zuvor flüchtete der Fahrer vor einer Polizeikontrolle, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei der 33-Jährige deutlich zu schnell gewesen. Bei dem Aufprall am Freitagabend in Biberbach (Landkreis Augsburg) wurde er leicht verletzt. Laut Polizei war der Mann mit rund zwei Promille betrunken.