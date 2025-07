Rund um Meiningen: Wandern mit Gerd

Auch im Sommerferien-Monat Juli lädt die Tourist-Information Meiningen zu zwei geführten Wanderungen mit Gerd Börner in die Umgebung ein. Die Touren bieten die Gelegenheit, Natur, Geschichte und eindrucksvolle Ausblicke miteinander zu verbinden. Wanderung auf dem Marienweg – Sonntag, 13. Juli: Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Meiningen. Die gemeinsame Zugfahrt führt nach Grimmenthal (Abfahrt: 10.19 Uhr). Von dort startet die etwa zehn Kilometer lange Wanderung entlang des Marienwegs zurück nach Meiningen. Der Weg, benannt nach Herzogin Marie von Sachsen-Meiningen, verläuft landschaftlich reizvoll entlang der Höhenzüge. Bei gutem Wetter führt die Route über das Hasental und den Rohrer Berg bis zur Innenstadt. Die Tour ist als entspannt einzustufen und eignet sich für alle Wanderer mit durchschnittlicher Kondition. Wanderung zum Dolmar – Sonntag, 27. Juli: Die sportlich anspruchsvolle Tour beginnt mit der Busfahrt ab der Haltestelle Sachsenstraße um 9.45 Uhr, Fahrt in den Stadtteil Jerusalem. Gegen 10 Uhr startet die Wanderung an der Bushaltestelle Utendorfer Straße (Tegut-Markt). Der Weg führt über Utendorf hinauf zum Gipfel des Dolmars, auch bekannt als „Thüringer Rigi“. Nach einer Rast mit Panoramablick auf den Thüringer Wald, die Rhön und das Grabfeld erfolgt der Abstieg über den Dolmar-Flugplatz, die Johannishöfe und die Morgenleite zurück nach Meiningen. Die Strecke umfasst mindestens 17 Kilometer und setzt gute Kondition sowie geeignete Ausrüstung voraus.