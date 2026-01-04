Am kommenden Samstag, 10. Januar, können sich Wanderlustige zwischen 10 und 16 Uhr ab der „Mehrzweckhalle Georg Juchheim“ in Gräfinau-Angstedt auf Rundkurse über sechs und zehn Kilometer in das Waldgebiet zwischen Fuchsloch, Kuhplatz, Alte Handelsstraße und Dorotheental begeben. Ab 15 Uhr kann die Sechs-Kilometer-Strecke auch als Fackelwanderung begangen werden. Fackeln sind auf der Wanderstrecke am Verpflegungspunkt Jagdhütte Dorotheental erhältlich, teilt Harald Steinke, Vorsitzender der Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt, mit. Die extra für dieses Wochenende markierten Rundwege seien laut Steinke auch für Nordic Walker bestens geeignet.