Die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen weist im 2. Entwurf ihres Regionalplans 40 Windenergie-Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von rund 7483 Hektar aus. Damit sollen die Vorgaben des Bundes erfüllt werden, mindestens 1,7 Prozent der Regionsfläche bis 2027 für die Windenergienutzung bereitzustellen. Ein Großteil dieser Flächen befindet sich im Wald. Die genannte Größenordnung entspricht einer Fläche von etwa 10.500 Fußballfeldern.