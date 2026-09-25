Rund 80 Schließfächer geknackt Bankraub mit Inside-Job? Verteidiger weist Vorwürfe zurück

Die Staatsanwältin ist dagegen überzeugt: Der Deutsche auf der Anklagebank ist im vergangenen Sommer in eine Filiale der Kreissparkasse Heilbronn eingestiegen. Mit der Beute habe er seinen aufwendigen Lebensunterhalt finanzieren wollen. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter bei dem nächtlichen Beutezug zahlreiche Schließfächer im Tresorraum auf und klauten Gegenstände wie Schmuck und Geld im Wert von drei Millionen Euro. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur.