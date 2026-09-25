Rund 80 Schließfächer geknackt Bankraub mit Inside-Job? Verteidiger weist Vorwürfe zurück

Heilbronn - Nach dem millionenschweren Einbruch in eine Sparkasse in Baden-Württemberg hat der Anwalt eines der mutmaßlichen Bankräuber die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurückgewiesen. Es gebe keine Beweise, dass der 23-Jährige im August 2025 mit Komplizen in einer Bank in Güglingen südwestlich von Heilbronn fast 80 Schließfächer ausgeräumt und eine millionenschwere Beute gemacht habe, sagte der Verteidiger zum Prozessauftakt vor dem Heilbronner Landgericht. Den Ermittlern warf der Jurist "Totalversagen" vor.