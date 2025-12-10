Erfurt (dpa/th) - Eine Vertragsverlängerung soll der Thüringer Landesregierung und den Hochschulen Zeit verschaffen, Veränderungen im Hochschulsystem auszuhandeln. Die Vereinbarung wurde in Erfurt unterzeichnet, zuvor hatte bereits das Parlament den Weg dafür freigemacht. "Die Verlängerung der Rahmenvereinbarung schafft die Zeit und das gemeinsame Verständnis, um jetzt die Grundpfeiler für ein leistungsfähiges Hochschulsystem über 2030 hinaus zu legen", sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in einer Mitteilung. Damit gebe es Planungssicherheit. "Wir müssen die Sichtbarkeit unseres Wissenschaftsstandortes ausbauen, Synergien unter den Hochschulen verstärkt nutzen und die Basis für den Exzellenzwettbewerb legen", betonte Voigt.