Erfurt (dpa/th) - Eine neue Ausstellung in der Kunsthalle Erfurt widmet sich dem Bildjournalismus im 20. und 21. Jahrhundert. Unter dem Titel "Life_Ticker" sind dort ab Sonntag bis 21. Februar unter anderem Arbeiten der DDR-Fotografen Ute und Werner Mahler, des Bauhauslehrers László Moholy-Nagy, des Surrealisten Man Ray und der US-Porträt- und Modefotografin Lee Miller zu sehen, wie die Kunsthalle mitteilte. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag mit einer Vernissage.