Run auf Halbfinal-Tickets beim VfB Suhl: Bereits über 570 Karten verkauft

Das erste Spiel gewann Schwerin klar mit 3:0. Hier punktet Laura Berger für Suhl. Foto: Dietmar Albrecht

Nach dem „ernüchternden Ergebnis und der dürftigen Vorstellung in Schwerin“ erwartet Mantlik am Sonntag eine deutliche Leistungssteigerung und weit mehr Leidenschaft seiner Mannschaft: „So dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren.“ Der VfB sei „in allen Elementen des Volleyballs“ unterlegen gewesen. Hoffnung wecken die beiden Heimsiege des VfB gegen Schwerin in dieser Saison, jeweils mit 3:2 im Tiebreak im Pokal und in der Meisterschaft. Suhl muss am Sonntag gewinnen, um ein drittes, entscheidendes Playoff-Spiel gegen Schwerin zu erzwingen.