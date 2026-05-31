Der Frühjahrsrummel ist in der Stadt – und gleich am ersten Wochenende kamen viele Besucher, um die auf dem Platz der Deutschen Einheit aufgebauten Fahrgeschäfte auszuprobieren, an Schießbude, beim Ballwerfen oder Losen ihr Glück zu versuchen oder bei allerlei Leckereien zu schlemmen. Neben den seit Jahren bekannten Fahrgeschäften wie dem „Break Dancer“, dem Autoscooter und zwei Kinderkarussells erwies sich der erstmals in Suhl aufgebaute „Volare Wellenflug“ von Schausteller Kai Drliczek aus Fürth – ein Kettenkarussell, bei dem es hoch hinaus geht und bei dem man einen starken Magen braucht – als großer Anziehungspunkt.