Einige Vertreterinnen der „Troddeldatschen Steinfeld“ waren am Start, dazu eine Patchworkgruppe, Häklerinnen und Strickfrauen. Die Torkirche wurde am Abend zur frauendominierten Lichtstube, während das Brauhaus des Hennebergischen Museums tagsüber in Männerhand war. Es war Brautag und Frauentag. Und es ist Bauernkriegsjahr. Ein Jahr, das Museumsleiter Ingo Weidig unter das Schlagwort „Streit“ stellt. Er will, dass Menschen miteinander diskutieren und sich bestenfalls dadurch annähern und Verständnis füreinander entwickeln. Den Lichtstubenabend eröffnete er mit der These: „Lässt sich das Patriarchat weghäkeln?“