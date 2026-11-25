Landrat Koller sprach von einem "interpretativen Wiederaufbau". Es brauche einen Bildungsaspekt und einen touristischen Nutzen. Das würde bedeuten, dass auch wieder eine Gastronomie eingerichtet würde.

Ähnlich hatte sich der Leiter der Dokumentation Obersalzberg, Sven Keller, geäußert. "Es gibt einen Grund, warum das Gebäude bis heute faszinierend wirkt, das wirkt unwillkürlich weiter. Jetzt, wo das Gebäude zerstört oder mindestens schwer beschädigt ist, kommt eine 1:1-Rekonstruktion nicht infrage", sagte Keller. Eine Kostenschätzung gibt es öffentlich bisher nicht.

Was soll mit dem historisch belasteten Ort geschehen?

Das Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wurde zuletzt als frei zugängliche Berggaststätte genutzt.

Das denkmalgeschützte Haus zieht jährlich um die 300.000 Touristen an. Nahezu 100 Menschen sichere es einen Arbeitsplatz, erzählte Wimmer. "Das ist, glaube ich, für die Region wichtig. Wir leben vom Tourismus." Das Gebäude habe eine Strahlkraft, mit der aber verantwortlich umgegangen werden müsse. "Also eine reine touristische Vergnügungsstätte käme für mich nicht infrage. Aber den Ort jetzt hier einfach auszuradieren, glaube ich, wäre nahezu genauso verantwortungslos."

Jährlich kämen siebenstellige Beträge, die durch das Haus erwirtschaftet würden, gemeinnützigen Zwecken im gesamten Landkreis zugute. Wimmer hofft daher, dass das Kehlsteinhaus so schnell wie möglich wiederaufgebaut wird. "Wir warten jetzt einfach auf den Grundsatzbeschluss des Freistaates. Dann stellt sich heraus, wer darf was machen, und dann werden wir anpacken."