Nach drei Jahren Vorbereitung war es am Dienstag nach Ostern endlich so weit: Der Abriss der Ruine der ehemaligen Kettenfabrik in der Frankenheimer Straße hat begonnen. Das beauftragte Abrissunternehmen Wey aus Dermbach war am Werk. Es wird nun in den nächsten Wochen einem Schandfleck im Dorf endgültig den Garaus machen. Bis Ende Mai soll das Grundstück „besenrein“ übergeben werden. Für eine Schrecksekunde hatte das Gebäude samt Grundstück noch vor Kurzem gesorgt: Da war der zur Straße hin angrenzende Teil der maroden ehemaligen Fabrik mit Getöse eingestürzt. Stehen geblieben war jedoch der Schornstein. Die Reste des eingestürzten Teils, der hintere Teil des Gebäudes sowie die Keller werden nun abgebrochen und entsorgt. Hier soll nach dem Willen der Gemeinde, die zuvor in äußerst aufwendigen Recherchen und Verhandlungen die Eigentumsfragen geklärt hatte, ein Feuerwehrgerätehaus in angemessener Größe entstehen.