Ruhrpott-Kultfilm Ralf Richter will "Bang Boom Bang" als Serie fortsetzen

Richter hatte in dem Ruhrpott-Film von 1999 den Häftling "Kalle Grabowski" gespielt. "Mein Sohn kam auf die gute Idee: Lass uns mal so etwas Ähnliches wie Bang Boom Bang drehen. Dann haben wir uns zusammengesetzt, Max und der Regisseur Özgür Arslan und wir haben dann endlos lange geschrieben", so Richter bei einem Talk-Format der Merkur Spielbank Hohensyburg in Dortmund.