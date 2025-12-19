Das Gedenken der Verstorbenen ist eine Ehrung, die in vielen Kulturen und Religionen unterschiedlich ausfällt, ganze Feiertage bestimmt und von den Liebsten ein Leben lang aufrecht gehalten wird. Der Monat November ist laut dem Kirchenkalender die Zeit im Jahr, die ganz im Zeichen des stillen Gedenkens der Verstorbenen steht. Den Höhepunkt findet dieser Zeitraum mit dem Totensonntag. Erst danach beginnt für die meisten die Weihnachtszeit, das Schmücken und Dekorieren startet und es kann besinnlich in die Feiertage zum Jahresende gestartet werden.